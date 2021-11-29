Реальная заработная плата за год выросла на 4%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2021 года выросла по сравнению с октябрем 2020 года, на 15,4% - до 14 тыс. 045 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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При этом, по сравнению с сентябрем 2021 года, размер средней номинальной зарплаты в октябре уменьшился на 1,4%.

Реальная заработная плата в октябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросла на 4%.

В Госстате отметили, что средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в октябре была в 2,3 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 6 тыс. грн.

Самая низкая средняя зарплата среди областей зафиксирована в Черновицкой области - 10 тыс. 878 грн, а самая высокая - в Донецкой - 14 тыс. 791 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам октября составил 20 тыс. 481 грн.

Минимальная зарплата:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине будет поднята с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

Автор: Екатерина Жирий