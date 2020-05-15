В Эстонии растет онлайн-реестрация бизнеса: украинцы в тройке лидеров

Всего 4221 украинских е-резидентов открыли 974 эстонских фирм.

С начала 2010 года международные предприниматели зарегистрировали в Эстонии онлайн 1050 компаний, украинцы входят в тройку лидеров.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на представителей программы эстонского правительства e-Residency.

"Это самый высокий показатель первого квартала с момента запуска программы 1 декабря 2014 года", - зафиксировали рекорд в программе.

Сообщество е-Residency насчитывает около 70 тысяч предпринимателей из разных стран, которые открыли 13 тысяч компаний. Почти каждая тринадцатая из них основана украинцами. Всего 4221 украинских е-резидентов открыли 974 эстонских фирм.

В марте Эстония выделила 2 миллиарда евро на поддержку бизнеса в связи с COVID-19. Заявку на финпомощь могут подать и компании е-резидентов, если отвечают требованиям проекта.

"Во многих странах ввели чрезвычайное положение и быстрый переход в цифру - важное преимущество. 60% опрошенных е-резидентов подтвердили, что возможность управлять бизнесом онлайн и доступ к рынкам ЕС помогли им лучше справиться с кризисом", - заявил глава е-Residency Отт Ваттер.