Этим летом ЕС выделил Украине первый транш помощи в размере 1 млрд евро, всего 9 млрд евро финансовой помощи из Брюсселя может поступить Киеву до конца этого года.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан надеется, что до конца года ЕС дополнительно выделит Киеву 3 млрд евро, возможно, в виде грантов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В планах должно быть больше, потому что финансовые потребности Украины до конца (года) составляют еще 3 миллиарда (евро)", – сказал Хан.

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Он добавил, что дополнительные средства уже были предложены, и выразил уверенность, что страны-члены ЕС примут решение об их выделении Украине.

Напоминается, что этим летом ЕС выделил Украине первый транш помощи в размере 1 млрд евро, всего 9 млрд евро финансовой помощи из Брюсселя может поступить в Киев до конца этого года.

"Настоящий вопрос заключается в том, как финансировать Украину в случае – а это очень вероятно – если война будет продолжаться в новом году", – сказал Хан.

При этом он отметил, что необходимые средства для Украины не могут быть выделены из нынешнего бюджета ЕС, и для того, чтобы их найти, необходимо приложить "чрезвычайные усилия".

Комиссар по вопросам бюджета также признал, что стремительный рост цен на энергоносители и инфляция в ЕС могут повлиять на то, насколько евросообщество будет готово оказать Киеву дополнительную финансовую поддержку.

Помощь Украине:

9 сентября 2022 года Совет Европейского Союза одобрила предоставление Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый кредит пойдет на обеспечение функционирования объектов критической инфраструктуры.

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