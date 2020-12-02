Впервые в Украине в Днепропетровской области создали интернет-модуль «DIAgram», который упрощает доступ к экономическим показателям региона.

«Последний год полностью перевернул с ног на голову экономику в мире. Сейчас нужно приспосабливаться к новым реалиям ведения бизнеса, организации торговли, привлечения инвестиций. Все это перемещается в «онлайн» плоскость. Именно поэтому особенно важным стало предоставлять нашим потенциальным партнерам актуальную информацию в удобном виде, максимально быстро и кратко», - рассказал председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

Как сообщается, в интернет-модуле будет видно, в какие сферы инвестируют иностранцы и какой бизнес является самым прибыльным в регионе. Также будет предоставляться информация о количестве экспорта и импорта за каждый год с 2016 по 2019. Отдельно про каждый вид товара, который экспортируется или импортируется, в каких объемах и в какие конкретно страны.

Информация будет подаваться на трех языках - украинском, русском и английском. Интернет модуль был разработан инвестиционным агентством «ДИА» Днепропетровского областного совета. Отмечается, что портал пригодится потенциальным инвесторам, как внешним, так и внутренним, которые планируют открыть свой бизнес на Днепропетровщине, ведь информация на diagram.dia.dp.gov.ua облегчает процесс разработки стратегических документов и определения приоритетов для инвестирования.

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Автор: УНИАН