Речь идет о монетах номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривень образцов до 2003 года всех годов выпуска.

У украинцев есть всего месяц на то, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты образцов до 2003 года, которые после 30 сентября будут изъяты из обращения.

Как говорится в сообщении Нацбанка, речь идет о монетах номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривень образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

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Для обмена следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также для обмена обращаться в уполномоченные банки: АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ".

Обмен будет осуществляться до 30 сентября 2023 года включительно.

Обмен монет и купюр

В октябре 2022 года сообщалось о том, что в Украине начнут изымать из обращения старые банкноты. Планировалось, что с 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривень образцов 2003-2007 годов (то есть предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки.

Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривень образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 гривень нового поколения.

В НБУ заявили, что постепенно в обращении банкнот предыдущего поколения будет становиться все меньше, а их место будут занимать соответствующие "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривень образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривень – с современным дизайном и усиленной системой защиты.

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