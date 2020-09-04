На реализацию данного решения из государственного бюджета дополнительно направят 4 миллиарда гривень.

Увеличение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября не повлияет на инфляционные показатели в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге.

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Влияние на инфляцию

«Увеличение минимальной заработной платы с 1 сентября до 5 тыс. грн не имеет значительного влияния (на инфляцию - УНИАН), но когда мы увидим, какие именно параметры заложены в бюджет в следующем году, мы будем смотреть, как именно это будет влиять на инфляционные показатели», - сказал Сологуб.

Он также отметил, что продолжаются дискуссии, как именно будут выглядеть параметры бюджета с точки зрения минимальной зарплаты, тарифной сетки в государственном и публичном секторах и с точки зрения дефицита бюджета, поскольку это важный вопрос, который должен координироваться в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Прогноз

«В Украине был пример 2017 года, когда была значительно увеличена минимальная зарплата. Поэтому в этот раз речь не идёт о значительном увеличении, по сравнению с 2017 годом. Но после кризиса и после того, как восстановится потребительский спрос, безусловно, некоторое влияние (роста зарплаты - УНИАН) на инфляционную ситуацию будет наблюдаться», - добавил замглавы НБУ.

Дополнительные средства

Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, на реализацию данного решения из государственного бюджета дополнительно направят 4 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил уверенность, что запланированное с 1 сентября повышение минимальной зарплаты не должно вызвать шок у бизнеса и способствовать увеличению тенизации экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал повысить минимальную зарплату в Украине до 6,5 тысячи гривень в 2021 году. Он намерен повышать минимальную зарплату в Украине в три этапа на протяжении полутора года.

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Автор: Максим Удочкин