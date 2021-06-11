По мнению Феррандино, правительству необходимо рассмотреть более гуманные способы стимулирования украинской экономики.

Усиление налогового бремени на крупных работодателей в Украине может привести к оттоку рабочей силы в страны Европейского Союза и увеличению числа беженцев.

Об этом сказано в статье «Европейские ценности - это не только флаги ЕС», опубликованной на сайте The Brussels Times, со ссылкой на слова члена Комитета Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам Джузеппе Феррандино.

Читайте такжеНалогообложение предприятий в Украине в случае принятия налогового закона может стать самым высоким в мире – иноСМИ«В то время как ЕС демонстрирует свою полную поддержку Украины в ее военном противостоянии с Россией, печально наблюдать, что собственное правительство Украины, похоже, принимает контрмеры, усиливая налоговое бремя на крупных работодателей», - отметил Феррандино.

По его словам, эти изменения могут не только усугубить ситуацию с уровнем безработицы в Украине, но и увеличить число беженцев в ЕС и привести к дальнейшему оттоку неквалифицированной рабочей силы из регионов Украины в страны ЕС, что уже вызывает озабоченность.

«Вместо того, чтобы повышать налоги до самых высоких в мире уровней, таким образом удушая крупнейшие предприятия страны, правительству необходимо рассмотреть другие, более гуманные способы стимулирования украинской экономики», - подчеркнул Феррандино.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Как отметила итальянский представитель Комитета Европейского парламента по развитию и подкомитета по налоговым вопросам Джана Гансия, желание украинских властей увеличить налоговое давление на бизнес во время коронакризиса противоречит принципам социальной справедливости.

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Автор: Иван Бойко