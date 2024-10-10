Ущерб государству от земельных схем в Нацакадемии аграрных наук достигает $20 миллионов в год, - СМИ

Более 20 млн долларов в год приносят коррупционные схемы с землей Национальной академии аграрных наук. Такая сумма выплывает из уже открытых правоохранителями уголовных дел, в которых фигурирует президент НААН Ярослав Гадзало, возглавляющий академию с 2013 года. Об этом пишут "Украинские новости".

"Судя по этим цифрам, за 10 лет такой "научной работы" состояние Гадзало значительно превосходит миллионы долларов, найденные у руководительницы Хмельницкой областной МСЭК", - говорится в публикации.

По данным СМИ, за время его руководства академия передала в пользование или продала в частную собственность 400 га государственной земли. Это фактически 80% сельскохозяйственных угодий, которые принадлежали НААН.

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Часть этой земли была застроена многоэтажками, как например, 120 га в Чабанах под Киевом. А на тех участках, которые продолжали засевать, отмечалось резкое падение урожайности всех культур – в среднем на 40%. Но эти цифры занижались фиктивно: чтобы частные фермеры могли продавать урожай без уплаты налогов и сборов в госбюджет.

В таких коррупционных схемах фигурируют разные госпредприятия, подчиненные НААН. А их руководителей назначает непосредственно Гадзало.

Также он был связан с нардепом Анатолием Гунько, которого правоохранители задержали в августе 2023 года на получении 85 тыс. долларов взятки за посредничество в аренде государственной земли.

По данным СМИ, президент НААН пытается каким-то образом уладить свои проблемы с обысками правоохранителей, но в ближайшее время может оказаться в СИЗО.