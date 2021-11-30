В ближайшее время ВР Украины будет рассматривать проект Государственного бюджета Украины на 2022 год. Основные показатели госбюджета в редакции законопроекта, принятого за основу 2 ноября 2021 года, свидетельствуют о сохранении тенденции к снижению участия государства в перераспределении национального дохода. Для большинства стран мира характерны обратные тенденции.

Об этом пишет в своей статье на Деловой столице глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, сообщают Украинские новости.

Доходы Государственного бюджета в 2022 году запланированы в размере 1267 млрд. грн. (с трансфертами) или 23,6% ВВП, что является самым низким уровнем за последние 7 лет.

"Ожидается дальнейший рост доли налоговых поступлений в составе доходов бюджета (до 88%), чего предполагается достичь как за счет усиления эффективности мер по противодействию уклонений от налогообложения, так и в сфере администрирования НДС, так и благодаря повышению социальных стандартов (минимальная зарплата в среднем в 2022 году составит 6550 грн, что на 8,4% выше уровня 2021 года)", - констатирует, в частности, Данилишин. И добавляет, что расходы Госбюджета-2022 с межбюджетными трансфертами также планируются самые низкие с 2016 года: на уровне 1442 млрд. гривен или 26,9% ВВП. Приоритетами расходной политики станут здравоохранение и образование, дорожная инфраструктура, оборона.

По словам эксперта, на инвестиционные цели в следующем году предполагается направить около 7,6% расходов госбюджета, что несколько ниже запланированного на 2021 г. уровня (8,4%), однако превышает средний уровень 2018-2019 годов (7,1%). Значительную часть инвестиционных расходов предполагается направить в инфраструктурные проекты, важные для стимулирования экономической деятельности. В то же время бюджетные капитальные расходы по общим инвестициям в экономике будут составлять 14% (в 2018-2019 гг. было 11%, в 2020 – 17%).

Расходы на обслуживание долга в 2022 году должны вырасти до 3,5% ВВП.

"Указанный показатель в 2022 г. достигнет своего максимального значения за последние 5 лет (7,2% годовых). Одна из основных причин такой тенденции – постепенное замещение доли льготных займов от МФО более дорогими займами с внутреннего рынка, - отмечает Богдан Данилишин. - Так, доля займов международных организаций в общей структуре государственного прямого долга Украины в течение 2021-2022 гг. должна снизиться с 22 до 17%".

Глава Совета НБУ также констатирует, что доходы Госбюджета-2022, учитывая достаточно консервативные параметры прогноза, могут быть увеличены. Расширение расходов возможно, причем без увеличения дефицита бюджета.

"Не следует забывать и о резервах оптимизации государственных расходов, – говорит Данилишин. - Например, уровень финансирования сферы правоохранительных органов и судебной системы в Украине самый высокий в Европе и один из самых высоких в мире".

И хотя по его словам, запланированный уровень финансирования расходов на "Общественный порядок, безопасность и судебную власть" в бюджете 2022 года составляет 3,3% ВВП (176 млрд. грн), что несколько ниже, чем в максимальном 2020 г. – 3, 8%, однако этот показатель значительно выше параметров государственного финансирования данной сферы в других странах мира: в регионе Европы Украина является лидером по уровню данных расходов, в мире – уступает только ОАЭ (4,0% ВВП) и ЮАР (3,8% ВВП).

"Очевидно, что затраты на контролирующие органы должны сохранять разумный компромисс с расходами на поддержку экономического роста, особенно в условиях продолжающегося экономического кризиса, критического падения совокупного спроса и инвестиций", – отмечает Богдан Данилишин.

Автор: Григорий Бондарь