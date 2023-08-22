Японская розничная сеть повседневной одежды "для всех" Uniqlo ушла из России.

Японская сеть Uniqlo закрывает свой бизнес в России, в связи с чем отказался от аренды помещений для всех своих магазинов на территории агрессора.

Как сообщают РосСМИ, о прекращении аренды помещений сообщили владельцы торговых центров, в которых ранее находились точки Uniqlo. В последней отчетности компании говорится о "полном закрытии бизнеса".

После закрытия магазинов выручка компании упала более чем вдвое - с 26,9 млрд до 12 млрд руб, а вместо прибыли позапрошлого года в размере 4,1 млрд руб бренд Uniqlo зафиксировал убыток на 10,7 млрд руб.

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В начале 2022 г. под вывеской Uniqlo в России работало 49 магазинов.

В марте 2022 года Uniqlo сообщила, что не будет уходить с российского рынка, однако вскоре поменяла свое решение.

10 марта 2022 года стало извесно о том, что японская розничная сеть повседневной одежды "для всех" Uniqlo приостанавливает работу в России.

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