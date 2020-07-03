Депутат показала реальные зарплаты членов наблюдательного совета "Укрзализныци"

Файл с данными о зарплатах в Facebook выложила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк поделилась файлом с данными о зарплатах членов наблюдательного совета «Укрзализныци».

Об этом она написала в Facebook.

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«Доходы членов наблюдательного совета «Укрзализныци». Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и увольняет 70 тысяч железнодорожников, той, которая на грани банкротства», – подчеркнула она.

Согласно обнародованному документу, Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года получили более 11,7 миллиона гривень каждый. Председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер – более 13,8 миллиона гривень.

Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января и до конца апреля заработали 1,4 миллиона гривень. Адомас Азуолас Аудицкас – почти 3,1 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Укрзализныця в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

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