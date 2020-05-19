«Укрпоште» могут разрешить предоставлять финансовые услуги - Нацбанк против

В Нацбанке подчеркнули, что расширение статуса «Укрпошты» является шагом к увеличению монополии государства в финансовом секторе.

Национальный банк Украины выступает против принятия Верховной Радой на сегодняшнем заседании законопроектов №2788 и №2788-д, позволяющих национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» предоставлять финансовые услуги.

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«Нелогично. Неконкурентно. Рискованно. Это если в три слова сжать нашу позицию об идее разрешить «Укрпоште» предоставлять банковские услуги. Национальный банк выступает против принятия этих проектов закона и против создания государственного «почтового» банка», - сказано в сообщении НБУ на его странице в соцсети Facebook.

В Нацбанке подчеркнули, что расширение статуса «Укрпочты» является шагом к увеличению монополии государства в финансовом секторе; выводит ее из регулирования НБУ; может навредить государственным банкам Украины, а также приводит к повышенному риску использования «Укрпошты» для отмывания денег.

В Нацбанке считают, что «Укрпошта» может предоставлять в сельской местности агентские услуги от имени банков и в целом может работать в рамках нового платежного законодательства, не требующего принятия нового под государственного почтового оператора.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрит законопроекты №2788-д и №2788, дающих право «Укрпоште» предоставлять финансовые услуги.