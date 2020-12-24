Сейчас тариф на выплату и доставку пенсий в городе составляет 1,15% от суммы соответствующей выплаты, а в селе и поселке городского типа - 2,3%.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" в январе-феврале 2021 года будет доставлять пенсии по тарифу 2020 года, но продолжит диалог с правительством относительно установления новых тарифов в следующем году.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрпошта" продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021. Это предложение национального почтового оператора принял Пенсионный фонд Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас тариф на выплату и доставку пенсий в городе составляет 1,15% от суммы соответствующей выплаты, а в селе и поселке городского типа - 2,3%.

Отмечается, что, благодаря такому шагу, пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику, а все участники процесса - Пенсионный фонд Украины, Министерство финансов и Министерство социальной политики получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий.

В компании надеются, что, заключая дополнительное соглашение, Пенсионный фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание из банков в "Укрпошту", особенно в тех населенных пунктах, где закрываются банковские отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.

Пресс-служба подчеркнула, что сейчас предложения компании обрабатываются в профильных министерствах, и предприятие ожидает их решения.

Что этому предшествовало

В декабре гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил, что Пенсионный фонд Украины оштрафовал национального оператора почтовой связи "Укрпошта" на 1,5 миллиона гривень за несвоевременную выплату пенсий в селах Тернопольской области.

Справка УНИАН.

"Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.

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Автор: Павел Степанец