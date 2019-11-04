Украинские банки закрыли три сотни отделений

По состоянию на 1 октября самая крупная сеть отделений у банков "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль".

Украинские банки за январь-сентябрь этого года сократили количество действующих структурных подразделений на 304 - до 8,205 тысячи по состоянию на 1 октября 2019 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, наибольшее количество отделений закрыли "Ощадбанк" (159), "Проминвестбанк" (49) и "ПриватБанк" (47).

По состоянию на 1 октября самая крупная сеть отделений в Украине у банков "Ощадбанк" (2471), "ПриватБанк" (1974), "Райффайзен Банк Аваль" (496).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2018 году сократили количество действующих структурных подразделений на 980 – до 8,509 тысячи по состоянию на 1 января 2019 года.