Во время своего визита президент ЕБРР встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими руководителями из правительственных и деловых кругов.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо 22 и 23 марта будет находиться с рабочим визитом в Украине и примет участие во встречах на высоком уровне.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

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Отмечается, что во время своего визита президент ЕБРР встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими руководителями из правительственных и деловых кругов.

«Обсуждения будут сосредоточены на реформах, необходимых для открытия возможностей для осуществления инвестиций ЕБРР и другими инвесторами, а также на восстановлении после пандемии Covid-19», - сказано в сообщении.

В Киеве Рено-Бассо также выступит онлайн на Национальной экономической стратегии Украины-2030.

ЕБРР

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,6 млрд евро на свыше 480 проектов.

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Автор: Богдан Слуцкий