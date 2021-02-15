В течение 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась.

Украинские банки в 2020 году выдали ипотечных кредитов населению на 3,8 млрд грн, что на 36% больше показателя 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины по итогам опроса НБУ среди банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению в ноябре и декабре 2020 года.

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"По результатам последнего опроса банки сообщили, что в декабре 2020 года они выдали 743 кредита на общую сумму 521 млн грн. По итогам 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн. Это на 36% больше, по сравнению с 2019 годом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась.

"Согласно данным банков, в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабре 2019 года - 20,6%), на первичном - 16,9% (в декабре 2019 года - 21,5%)", - сказано в сообщении.

Удешевление ипотечных кредитов в Украине

12 июня 2020 года Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и снизил учетную ставку до исторического минимума в 6% годовых.

Чистая прибыль украинских банков за январь-май 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 28,964 млрд грн.

24 июня 2020 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова прогнозировала рекордно низкие ставки по кредитам к концу года.

По данным НБУ, объемы ипотечного кредитования в Украине по итогам 9 месяцев 2020 года выросли на 16%, до 2,3 млрд грн, из-за повышения среднего размера кредита.

В Украине средние ставки по гривневым кредитам для компаний в третьем квартале 2020 года сократились на 1 п.п. и составили 9,6% годовых, а по кредитам физлицам — сократились на 1,9 п.п., до 30,9% годовых.

27 января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

4 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что проект по снижению ставок по ипотечному кредитованию до 7% годовых будет запущен с 1 марта.

11 февраля 2021 года в Минфине раскрыли подробности ипотеки под 7%.

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Автор: Богдан Слуцкий