С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев.

Физические лица-предприниматели 1-3 групп могут уплатить налоги в приложении "Дія".

Об этом сообщил в своем Telegram глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилило Гетманцев.

"Фопы 1-3 групп могут уплатить налоги в приложении "Дія". Услуга снова стала доступна. С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить украинцев. Сейчас совместно с Государственной налоговой службой удалось восстановить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг", - отметил Гетманцев.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал начальные шаги налоговой реформы в Украине.

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