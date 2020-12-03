По словам премьера, основное беспокойство у МВФ вызвала смена руководителя Национального банка Украины.

Украина выполнила четыре из десяти структурных маяков новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом в интервью одному из изданий сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

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«У нас, согласно меморандуму с МВФ, есть десять структурных маяков: четыре из них мы уже выполнили, шесть находятся, с опережением сроков, на стадии выполнения. К ним у чиновников Фонда вопросов нет. Украина продолжает сотрудничество с МВФ. У нас есть взаимопонимание, и мы быстро сближаем позиции. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой», - цитирует премьера его пресс-служба.

По словам премьера, основное беспокойство у МВФ вызвала смена руководителя Национального банка Украины. Фонд изучал ситуацию, смотрел, как будет действовать новое руководство Нацбанка, сохранится ли независимость этого института. Визит главы НБУ Кирилла Шевченко в Вашингтон и его общение с международными партнерами эти вопросы во многом сняли.

Далее последовал спровоцированный решением Конституционного суда антикоррупционный кризис.

«Решение КС обескуражило и послов стран G7, и МВФ. Вопрос с КС пока остается на повестке дня и его надо решать на законодательном уровне. Все ветви власти консолидированно работают над решением этого вопроса», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Премьер также отметил, что Кабмин рассчитывает, что в этом году будет объявлена дата приезда миссии МВФ в Украину.

«Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% - выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен. Налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлениям, таможня пока отстает по плановым поступлениям», - цитирует премьера его пресс-служба.

По словам Шмыгаля, в случае, если транша МВФ не будет, у Украины остаются внешние и внутренние заимствования.

«У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ. Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) - это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем - около 1 млрд долл», - сказал он.

Хронология событий

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором заявил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

24 ноября 2020 года советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил о том, что транша МВФ в 2020 году не будет.

27 ноября 2020 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования.

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Автор: Дмитрий Шварц