Также ведутся переговоры со Всемирным банком, США, МВФ о привлечении финансовых ресурсов.

Украина получила грантовую помощь от Италии в размере 110 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Относительно полученных займов. Мы получили от Италии 110 млн евро в оперативном режиме. Это - грантовые средства, и сейчас эти средства у нас уже есть", - сказал он.

Также он добавил, что ведутся переговоры со Всемирным банком, США, МВФ о привлечении финансовых ресурсов.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.