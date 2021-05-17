Ранее правительство направило дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию от COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что сейчас в бюджете выделено достаточно средств для закупки вакцин от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что бюджет Министерства здравоохранения Украины является достаточным для борьбы с пандемией, Шмыгаль отметил: "Распределяя средства на вакцины, я опираюсь не на какие эфемерные данные, а в первую очередь, на данные Минздрава, на данные Министерства финансов. И дальше мы сотрудничаем с бюджетным комитетом. Поэтому достаточное количество средств было заложено - на тот момент, когда средства закладывались... на тот момент, когда утверждался бюджет, было достаточно".

В дальнейшем, напомнил он, при необходимости парламент готов был добавить средства на вакцины. "6,5 миллиарда также было добавлено перераспределением бюджета", - сказал Шмыгаль.

"Сейчас, по данным Минздрава, этих средств достаточно для того, чтобы обеспечить, завезти в Украину необходимое количество вакцин, согласно Национальному плану вакцинации, утвержденному правительством", - заверил премьер.

Закупка вакцин от COVID-19: что известно

13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что необходимые 6,5 млрд грн для закупки вакцины против COVID-19 сейчас будут обеспечены за счет финансирования Программы медицинских гарантий (ПМГ) в четвертом квартале.

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По его словам, полгода назад, при формировании госбюджета, Минздрав настаивал заложить 15,1 млрд грн на закупку вакцин. В итоге было выделено только 4 млрд грн, за которые уже приобрели препараты. Чтобы оплатить следующие законтрактованные вакцины, нужно 6,5 млрд грн. Чтобы не вносить изменения в госбюджет и не терять время, ведомство решило временно перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин.

В свою очередь, Министерство финансов в течение трех месяцев обязано вернуть соответствующую сумму обратно Минздраву.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

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Автор: Таня Поляковская