Министр отметил, что укрепление гривни, наблюдающееся в последние недели, является сезонным явлением.

Национальный банк Украины имеет достаточно резервов для удержания валютного курса.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН.

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«Рекомендую не обращать внимания на незначительные колебания курса… Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу», - сказал Марченко.

Он отметил, что есть все основания для стабильности курса национальной валюты, который был стабильным и в прошлом году, несмотря на кризис. Марченко напомнил, что в марте 2020 года, перед введением карантина, наблюдалась спекулятивная атака, но это было временным явлением.

Что касается тенденции укрепления курса гривни в последние недели, то, по словам министра, это типичное сезонное укрепление национальной валюты.

«У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд», - сказал Марченко.

Предыдущие прогнозы

21 декабря 2020 года директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан заявила о том, что курс гривни по отношению к основным валютам по итогам 2021 года особо не изменится, однако в течение года возможны его колебания.

22 декабря 2020 года эксперты прогнозировали, что ближе к Новому году курс доллара может измениться.

30 декабря 2020 года аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб заявил, что после новогодних праздников курс доллара удивит украинцев.

Эксперты группы ICU прогнозируют укрепление украинской валюты до 27 грн/долл. к концу текущего месяца.

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Автор: Екатерина Жирий