Василий Фурман отметил, что такой шаг будет иметь положительный эффект для экономики.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки украинцев с 1 декабря. Каждый гражданин Украины сможет получить 1 тысячу гривень, но потратить деньги можно лишь на украинские товары и услуги.

"Я считаю, что средства, которые тратятся в нашем государстве на поддержку украинского производителя, всегда со знаком "плюс". Во время большой войны ввели ряд различных программ, что однозначно добавляют свой мультипликационный эффект в экономическом росте и росте ВВП", – объяснил экономист, член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 Каналу.

По его словам, такая поддержка украинцев будет иметь положительный эффект для украинской экономики

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"Лично я поддерживаю такие меры и выступаю за то, чтобы было больше программ, которые могут расширять поддержку украинских производителей, ведь им это очень нужно во время войны", – подчеркнул экономист.

Тысяча от Зеленского - главные новости

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что получить помощь в размере 1 тысячи гривень украинцы смогут на карту "Национального кэшбэка". Вот только использовать деньги надо до конца зимы.

По его словам, потратить эти средства можно будет на определенный спектр услуг:

оплату коммунальных услуг;

лекарства;

транспорт;

мобильную связь;

украинские книги.

Кроме того, он объяснил, почему эти деньги нельзя было направить на оборону. По его словам, средства выделены донорами для бюджета, но есть условие - их нельзя тратить на войну.

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