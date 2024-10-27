Президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки украинцев с 1 декабря. Каждый гражданин Украины сможет получить 1 тысячу гривень, но потратить деньги можно лишь на украинские товары и услуги.
"Я считаю, что средства, которые тратятся в нашем государстве на поддержку украинского производителя, всегда со знаком "плюс". Во время большой войны ввели ряд различных программ, что однозначно добавляют свой мультипликационный эффект в экономическом росте и росте ВВП", – объяснил экономист, член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 Каналу.
По его словам, такая поддержка украинцев будет иметь положительный эффект для украинской экономики
"Лично я поддерживаю такие меры и выступаю за то, чтобы было больше программ, которые могут расширять поддержку украинских производителей, ведь им это очень нужно во время войны", – подчеркнул экономист.
Тысяча от Зеленского - главные новости
Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что получить помощь в размере 1 тысячи гривень украинцы смогут на карту "Национального кэшбэка". Вот только использовать деньги надо до конца зимы.
По его словам, потратить эти средства можно будет на определенный спектр услуг:
- оплату коммунальных услуг;
- лекарства;
- транспорт;
- мобильную связь;
- украинские книги.
Кроме того, он объяснил, почему эти деньги нельзя было направить на оборону. По его словам, средства выделены донорами для бюджета, но есть условие - их нельзя тратить на войну.