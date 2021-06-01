Хозяйственный суд города Киева принял к рассмотрению увеличенные исковые требования Борщаговского химфармзавода, в интересах которого действует крупнейший акционер фармацевтическая компания "Дарница" (владеет 31% акций БХФЗ) к топ-менеджерам и миноритарным акционерам предприятия на сумму, эквивалентную 6,8 млн долларов США.

Соответствующее решение суд принял 21 мая 2021 года. Истцы требуют от менеджеров БХФЗ возмещения убытков, причиненных Борщаговского химфармзавода путем недобросовестных и умышленных действий.

Также суд подтвердил, что директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая и генеральный директор предприятия Михаил Пасечник являются ответчиками по требованиям о возмещении убытков. Суд отклонил ходатайство Ржепецкой и Пасечника об исключении их из состава участников дела.

Ирина Ржепецкая также является дочерью председателя наблюдательного совета БХФЗ Николая Беспалько и Людмилы Безпалько, которая возглавляла предприятие в качестве генерального директора до 2018 года. Всего ответчиками по делу суд признал 8 человек из числа руководства БХФЗ.

Как сообщалось ранее, 19 марта 2021 года Высокий суд справедливости в Лондоне по иску фармацевтической компании "Дарница" (крупнейший акционер БХФЗ) арестовал счета британской компании Metabay Import/Export Limited, выступает посредником в процедуре закупки ПАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) фармацевтического сырья в немецкой компании Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

Суть претензий к менеджерам и миноритарным акционерам БХФЗ заключается в том, что по меньшей мере с 2014 года Борщаговский Химфармзавод получал сырье у компании Farmaplant по цене, которая, по оценкам экспертов, существенно выше, чем рыночная. Сумма ущерба, нанесенного предприятию, сначала была оценена в 4,2 млн долларов (118.2 млн гривен). Сумму переплаченных денежных средств Farmaplant перечисляла на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала в заключении соответствующих договоров поставки фармсырья. Контролером и бенефициарным владельцем компании Metabay является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая.

Претензии со стороны БХФЗ в судах Украины и Великобритании обоснованы тем, что менеджмент БХФЗ уже много лет искусственно завышает расходы предприятия, нанося ущерб предприятию и его акционерам, а также очевидно присваивает себе переплаченные средства за указанную схему.

Счета компании-посредника Metabay заморожены постановлением Высокого суда справедливости в Лондоне для того, чтобы средства не были выведены на офшорные счета.

26 марта аналогичное решение об аресте средств на счетах Metabay также принял и швейцарский суд.

ПАО "НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АВЛУ). Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, 31,5525% акций БХФЗ принадлежат Чао "ФармФирма "Дарница", компаниям с Британских Виргинских островов "Белдор групп С. А." и "Леник групп С. А." - Соответственно 21,2636% и 20,3169%. Еще 8,463% акций принадлежит киприотской компании "Алетбер Лимитед". Сведения о конечных бенефициарных владельцах указанных оффшорных компаний в публичном домене отсутствуют. Остальные акции находятся у миноритарных акционеров.

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Автор: Иван Бойко