Общее количество биткоинов ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто.

Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта биткоин на пути к своему крупнейшему месячному приросту за более чем три года, который вызван стремительным поступлением наличности в биржевые фонды.

Как сообщает Reuters, одобрение и запуск биржевых фондов спотовых биткоинов в США в этом году открыли класс активов для новых инвесторов и снова разожгли ажиотаж, который исчез, когда цены обвалились во время "криптозимы" 2022 года.

Отмечается, что биткоин в последний раз вырос на 3,4%, до 63 933 долларов США, что является самым высоким показателем с конца 2021 года. При этом ежемесячный прирост биткоина составляет более 47%, что является наибольшим показателем с декабря 2020 года.

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Кроме того, рост биткоина потянул за собой и Эфир. В среду меньшая криптовалюта впервые с апреля 2022 года превысила 3500 долларов США, а в последний раз выросла на 4,3%, до 3466 долларов США, что привело к росту в феврале до 52%.

По словам аналитика брокерской компании IG Markets Тони Сикамора, импульс в биткоинах свидетельствует о вероятном прорыве в 69 тыс. долларов. Это означает, что биткоин может превысить свой рекорд, установленный в ноябре 2021 года.

Предложение биткоинов ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто.

Биткоин – последние новости

В январе 2024 года состоялось знаковое событие для сектора цифровых активов. Американские регуляторы впервые одобрили биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин. Это расширит доступ к самой популярной криптовалюте.

28 февраля сообщалось, что котировки наиболее популярной в мире криптовалюты превысили 60 тысяч долларов. Таким образом в 2024 году биткоин вырос в цене более чем на 40%.

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