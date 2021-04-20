Средства выделяются на развитие экономики и противодействие российской агрессии.

Соединенные Штаты Америки выделяют на поддержку Украины 155 млн долларов.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Читайте такжеУкраина хочет пересмотреть суммы будущих траншей от МВФ

"Соединенные Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долл. В тесном партнерстве с правительством Украины USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев", - говорится в сообщении.

Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины. В частности, на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев выделено 34 млн долларов.

Речь идет о поддержке восстановления Украины после пандемии COVID-19 через улучшение качества основных медицинских услуг для украинцев, повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли для содействия росту доверия со стороны инвесторов, привлечение инвестиций и повышение экономической устойчивости малого и среднего бизнеса; оказание помощи в развитии земельного рынка как двигателя экономического роста и притока инвестиций в аграрный сектор.

Кроме того, 14 млн долларов направляются на совершенствование мер по противодействию коррупции, поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институтов для противодействия укоренившимся интересам, чтобы все ресурсы Украины использовались на благо ее народа, уменьшение объемов коррупционных действий в сфере здравоохранения и предоставление Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств для сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов и обеспечения доступа к качественным медицинским препаратам по более низкой цене; поддержку дальнейшего развития платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, пособий по безработице и т. п.

Также 63 млн долларов выделяются на противодействие российской агрессии, защиту прав человека и обеспечение доступа к правосудию украинцам, пострадавшим от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе; снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России через содействие подключению к энергетической сети Европы, а также укрепление украинских предприятий, которые работают на востоке страны; расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в целях противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержку евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.

На укрепление демократии и управления выделено 44 млн долларов, в том числе на расширение судебной реформы с целью развития более независимой системы, которая гарантирует соблюдение норм верховенства права и равный доступ к правосудию, чтобы украинцы чувствовали себя уверенными, что судебная система страны обеспечивает лучшее соответствие принципам равенства, беспристрастности и справедливости; укрепление вновь объединенных территориальных громад и обеспечение более широкого предоставления качественных услуг жителям для содействия продвижению реформы децентрализации, поощрения молодежного лидерства и инноваций, а также участие в построении демократической, плюралистической, евроориентированной Украины.

Помощь МВФ для восстановления мировой экономики

В Международном валютном фонде обсуждается возможность распределения специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, такая помощь обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

Сотрудничество с МВФ: предыстория

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

12 апреля 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что Украина может получить от МВФ 2,7 миллиарда долларов.

13 апреля 2021 года у Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш МВФ.

19 апреля 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что Украина хочет пересмотреть суммы будущих траншей от МВФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко