Кроме того под санкции попала белорусская компания "Элерон".

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Министерство торговли США ввело экспортные санкции против еще 70 российских компаний.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Под расширенные санкции попали холдинговая компания "Ак Барс", акционерное общество "Рубин", "Газпром нефть шельф", "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", "ОКБ имени Яковлева", "Воентелеком".

Кроме того под санкции попала белорусская компания "Элерон".

В Минторге США отметили, что указанные компании причастны "к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политики США".

Война в Украине и санкции против РФ:

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о запрете въезда для более 2,6 тыс. российских и белорусских военных и должностных лиц из-за войны против Украины. Под эти санкции попали, в том числе и подозреваемые в зверствах в Буче российские солдаты.

8 мая Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций. В частности, США ввели санкции против "Первого канала", "России 1" и НТВ. Также ограничения будут сделаны в отношении восьми руководителей "Сбербанка" и еще 27 из "Газпромбанка". В черный список попал "Московский Индустриальный банк".

Министерство финансов США расширило санкции против России, введя ограничения против 17 россиян и 16 юридических лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: