Журналисты узнали, чего ждет от Украины МВФ

Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году.

Международный валютный фонд 5 июня должен одобрить новую кредитную программу для Украины на 5 млрд долларов, ЭП стало известно, на что будет ориентироваться МВФ в оценке действий правительства.

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Об этом ЭП сообщил источник в правительстве.

Большинство маяков, за выполнением которых будет наблюдать МВФ, правительство должно выполнить уже в 2020 году. Однако сообщается, что для некоторых из пунктов дать еще могут измениться.

В частности, в июне этого года должно состояться утверждение планов работы с проблемными активами госбанков НБУ и Совета по финансовой стабильности.

В устав "Нафтогаза" до сентября этого года должны внести изменения, которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

Также к сентябрю в закон о Высшем совете правосудия должны внести изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП.

В законе о банках и банковской деятельности должны изменить в частности, требования по структуре капитала и к самому капиталу.

Также для Фонда гарантирования вкладов физлиц планируется ужесточение процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц. Соответствующие изменения в законодательство должны произойти в сентябре этого года.

Правительство должно обеспечить до сентября 2020 года то, что новые договоры на коммунальные услуги (в соответствии с законом "О жилищно-коммунальных услугах) заключены и принято упрощенную процедуру переключения поставщиков газа.

В марте следующего года должен пройти аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом.

На сентябрь 2020 также планируется разработка новых оргструктур ГТС и ГНС, будут оперировать двух юрлица, состоящий из центрального офиса и территориальных подразделений.

Запуск ГТС и ГНС, как единых юрлиц должен состояться в январе 2021.

Напомним, накануне премьер сообщил, что новая программа stand-by с МВФ не требует проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.

Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

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