В Минфине ожидают визита миссии МВФ в Украину до конца года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 21 сентября, провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфредом Каммерром, на которой обсудили сотрудничество официального Киева с фондом.

Во время онлайн-встречи также присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

"Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине", — сказано в сообщении.

Шмыгаль лично поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", — сказал премьер-министр.

Шмыгаль также пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер в связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19.

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Сотрудничество Украины с МВФ

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.

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Автор: Олег Давыгора