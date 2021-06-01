Премьер-министр Польши Моравецкий планирует увеличить налоговые поступления, повысив налоги, в частности, для фермеров и фрилансеров, а также создать уникальную цифровую налоговую систему. В то же время, несколько соседей Польши включительно с Украиной пытаются скопировать этот опыт, хотя и безуспешно, так как у них нет для этого соответствующих предпосылок.

Об этом пишет европейское издание European Business Review в материале "Является ли налоговая политика Польши примером для стран, присматривающихся к ЕС?".

Как сообщается, в апреле 2021 года промышленное производство в Польше выросло на 44,5% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Это дает надежду на более быстрое восстановление после пандемии коронавируса. В то же время, согласно данным Центрального управления статистики Польши, промышленное производство в стране в апреле было на 9,2% меньше, чем в марте. В то же время, в агентстве Eurostat, которое использует другую методологию, говорят, что оно выросло на 16,3% в марте (один из самых высоких показателей роста среди 27 стран ЕС). Эти цифры дают предпосылки для роста налоговой нагрузки, говорится в материале.

Вместе с тем, налоговая реформа, инициированная премьер-министром Матеушем Моравецким, очень интересна для других европейских стран и тех, кто планирует подать заявку на членство в ЕС в будущем.

Среди препятствий, которые не позволяют просто "скопипастить" стратегию, предыдущие неудачи Украины, такие как постоянные смены премьер-министров и массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства со стороны правоохранительных органов, а также из-за давления на малый, средний и крупный бизнес. Это давление имеет системный и широкий характер. К сожалению, оно не уменьшилось со времен президентства Виктора Януковича, который поощрял это давление. При президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском ничего не изменилось.

В такой ситуации новая налоговая реформа, которую правительство Украины собирается воплотить, кажется несбалансированной и может привести к нескольким проблемам в ряде регионов страны, говорится в материале.

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Автор: Иван Бойко