Социальная политика в Украине все годы независимости была непутевой: многие граждане подсаживались на "иглу" социальных выплат и субсидий, теряя мотивацию работать. Казалось, это будет продолжаться всегда - и наконец зажглась надежда, что все изменится: потому что другого выхода уже нет.

Недавно, во время Международного форума устойчивого развития, министр социальной политики Оксана Жолнович говорила о том, что уже давно должно было быть озвучено: о необходимости не раздувать существующее количество социальных выплат в Украине, а помогать людям выйти из "зависимости" от государственной помощи.

Особенно важно эти слова звучали в контексте обещанного правительством на следующий год поднятия минимальной заработной платы и пенсий – и это в условиях, когда весь проект государственного бюджета строится на аксиоме (или все же теореме?) получение Украиной 42 миллиардов долларов от международных доноров. Если же выплат не произойдет, или объемы помощи уменьшатся - бюджет посыплется как карточный домик…

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"Нам надо сломать все, что есть сегодня социального, и просто с нуля переформатировать новый общественный договор о социальной политике в нашем государстве. Многие граждане являются в некотором смысле подростками: "Государство должно нам: заботиться, помогать, но я не буду участвовать в своем личном развитии, личной жизни, я не готов брать ответственность на себя". И это та философия, которую мы точно должны сломать", - сказала министр.

Необходимость слезть с социальной иглы

Очевидно, такая инициатива понравится далеко не всем. Можно лишь представить недовольство именно тех людей, о которых говорила Жолнович, - зависимых от финансовых дотаций.

Конечно, министр не имела в виду лишить всех людей каких – либо видов выплат – это точно будет неправильно, и особенно в условиях войны, когда десятки тысяч людей едва сводят концы с концами, а цены на все неустанно движутся вверх.

Но подходить к назначению социальной помощи более тщательно и адресно точно стоит.

Еще со времен распада Советского Союза политики-популисты постоянно манипулировали темой социальных выплат, лелея в обществе зависимость от "бюджетной сиськи". Они десятилетиями кормили население обещаниями поднять пенсии, субсидии, тем самым получая благосклонность и будущие "голоса" на выборах. Но эти выплаты отчасти осуществлялись неразумно, с пенсиями в стране вообще происходил - да и до сих пор происходит - сплошной ужас: например, некоторые "заслуженные" судьи Кучмы и Януковича получают более 100 тысяч гривен пенсии в месяц. А значительная часть бюджетных расходов направляется не тем, кому действительная нужна, а самым хитрым. Многочисленные получатели помощи не видят для себя смысла работать, развиваться, чего-то достигать в жизни, ведь зачем терять субсидии или пособие по безработице?

"Это способность приспосабливаться: вы находитесь в зоне комфорта. Даже если это очень бедное жилье, очень маленькая помощь. Но стабильная. Я слышала такую фразу: "Ничего не унижает достоинство так сильно, как вовремя выплаченная мизерная зарплата". Это не позволяет человеку оторваться, развиваться, но и удерживает его в непонятных, сложных рамках", - метко отмечает Жолнович.

Следует отметить, что социальная помощь - важный инструмент поддержки уязвимых слоев населения, людей, оказавшихся в затруднительном положении, детей, родители которых не могут обеспечить им надлежащие условия жизни и развития собственноручно.

И есть люди, для которых она действительно жизненно необходима, словно воздух. Однако и случаев злоупотребления социальными выплатами - множество. И, что самое опасное, иногда заложниками "легких" государственных денег становятся дети.

Например, автор этих слов, работая в свое время в банке, наблюдала яркую представительницу такой прослойки – женщину, которая к 25 годам уже обзавелась пятью детьми, была матерью-одиночкой и злоупотребляла алкогольными напитками. Жила она именно на социальные детские выплаты, сумма которых превышала тогдашнюю зарплату работника банка (более 5000 грн в 2013 году - и хотя на сегодня сумма не впечатляет, при тогдашнем курсе валют это было более $600). Конечно, львиная доля этих средств шла не на заброшенных детей, а на алкоголь. "Бонусом" до этого дети росли возле круглосуточно пьяной матери - о состоянии их психики и дальнейшем развитии можно только догадываться.

Знаю и о другой истории - немного другого характера, однако из той же оперы. Женщина-пенсионерка проживала в маленькой квартире с безработным сыном не пенсионного возраста, который оформился ее опекуном.

Как малообеспеченная семья, они получали субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Однако, в одно мгновение, эту субсидию для них отменили, учитывая то, что сын мог спокойно устроиться на работу и обеспечивать семью самостоятельно. Сколько шума поднялось в тот момент – не передать словами, ведь государство "было им должно". Однако, они поплакали-поплакали, и, в конце концов, ленивый сын сумел найти для себя подработку.

Какой вывод из этого можно сделать? Люди должны брать ответственность за самих себя и искать пути собственного развития вместо того, чтобы ежемесячно нервно ждать, пока на карту упадет очередная государственная капля.

Социальная поддержка здорового человека

Социальная политика не должна быть синонимом раздувания мелких выплат. Это должна быть именно поддержка: предоставление людям услуг, которые помогут им встать на ноги.

"Поддержка, в первую очередь, это - услуга. И как раз услуги у нас в Украине не хватает. У нас нет специалистов, которые могут провести людей сквозь сложный жизненный случай. У нас очень мало сервисов, которые быстро подхватят человека и не позволят ему скатиться в такую зависимость, из которой выйти трудно", - отметила Жолнович.

Для получения средств к существованию человек должен работать. Поэтому следует максимально пользоваться возможностями поиска работы или овладения новыми навыками.

Вряд ли многие знают, что, например, существует ваучер на обучение от Государственного центра занятости, который дает возможность гражданам из ряда категорий (лица в возрасте 45+, ВПЛ, лица с инвалидностью, уволенные с военной службы и т.д.) бесплатно пройти обучение или переподготовку по определенному перечню профессий в определенных учебных заведениях. Для этого нужно обратиться в центр занятости или подать заявку онлайн. А главное - быть готовыми овладеть чем-то новым и применить полученные навыки на новой работе.

Переселенец - не приговор

Другая сторона медали-война и внутренние переселенцы. Сейчас в Украине насчитываются миллионы внутренне перемещенных лиц, которые ежемесячно получают пособие на проживание от государства. Средства вроде небольшие - 2 тысячи гривень (и 3 тысячи на детей и лиц с инвалидностью), однако в существующих масштабах это огромные расходы дефицитного бюджета, который держится только на международной финансовой помощи.

Переселенцев надо, без сомнения, поддерживать - люди потеряли все, не все смогли найти работу, которая позволяет снимать жилье и обеспечивать семью.

Но, очевидно, что не все граждане, которые зарегистрированы как ВПЛ, нуждаются в этой помощи.

Это доказывают верификации выплат, когда в ходе проверок нередко выясняется, что человек не проживает по указанному месту регистрации. Поэтому с сентября государство лишает выплат граждан, имеющих значительные суммы на депозитах, приобрели новое транспортное средство или валюту более чем на 100 тысяч гривень. И это определенно правильный шаг.

Конечно, выход из ситуации не будет простым - нельзя лишить поддержки всех по принципу: "В лесу дрова рубят, а до деревни щепки долетают". Но помощь должна предоставляться только тем людям, которые действительно в ней нуждаются. А многим другим следует предоставить не рыбу, а удочку - чтобы они приложили усилия для позитивных изменений в своей жизни.

Как отметила Оксана Жолнович, в Минсоцполитики сформулировали лозунг "формируем способности вместо зависимости". В этом, очевидно, и должна заключаться новая роль государства – предоставить людям возможности и подтолкнуть их в свободное плавание. А как это будет реализовываться – уже будут решать чиновники. Конечно, если дело не ограничится лишь красноречивыми заявлениями.

Такие перемены давно назрели. Тем не менее, готово ли для них наше общество? Будем надеяться, что да. Потому что выбора нет.

Екатерина Жирий