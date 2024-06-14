По словам эксперта, такое понижение не стимулирует банки к кредитованию реального сектора экономики.

Уменьшение учетной ставки НБУ до 13% не стимулирует банки к кредитованию реального сектора экономики. Об этом в своем блоге в X написал американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Он призвал НБУ снизить учетную ставку еще больше, ведь считает текущее снижение недостаточным. "Центральный банк Украины только что снизил процентную ставку с 13,5% до 13%, но этого недостаточно. Инфляция упала до 3%, а валютные резервы стабильны на уровне $39 млрд. Коммерческие банки хранят свои деньги в НБУ и получают 10% реальной процентной ставки, а не направляют в предприятия. Снижайте больше!", – отметил он.

Напомним, вчера глава НБУ Андрей Пышный сообщил о решении снизить учетную ставку на 0,5 п. п.

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"Ожидаемое и соответствует как апрельскому макропрогнозу, так и в целом текущей макроэкономической ситуации. С одной стороны, этот шаг согласуется с сохранением защиты гривневых сбережений от инфляции, а с другой – будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики", – пояснил он.

Также он сообщил, что получил в Лондоне от профильного журнала Central Banking награду в категории "Глава центрального банка года".

Напомним, ранее в Лондоне на профильной конференции экс-глава НБУ Валерия Гонтарева раскритиковала политику НБУ. По ее подсчетам, из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн. Она подчеркнула, что несмелая политика в отношении учетной ставки вылилась в сверхприбыли банковской системы и не помогла бизнесу и экономике. Высокие расходы понес и бюджет из-за обслуживания ОВГЗ.

"Когда в середине 2022 года повысили ставку – это было правильно. Но, надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка, и отпускать курс. Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и со снижением учетной ставки. Опоздание – это реальные издержки для страны. Я думаю, что если мы рассчитываем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен", – отметила она.

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