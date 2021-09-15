Ряд арсеналов находятся в аварийном состоянии, и в любой момент могут произойти взрывы, утверждают журналисты.

Минобороны заплатило около 900 млн гривен компаниям из орбиты скандального застройщика Максима Микитася, которые сорвали строительство сразу трех хранилищ боеприпасов, а сегодня через суды блокируют работу новых подрядчиков. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном на сайте "ЦензорНет".

В итоге арсеналы в Калиновке, Богдановке и Цвитохе, которые должны были быть обновлены до конца 2021 года, до сих пор находятся в аварийном состоянии - взрывы могут прогреметь в любой момент.

В 2018 году, еще при старой власти, когда Минобороны заключало контракты на их реконструкцию, планировалось построить на территориях этих полигонов современные железобетонные хранилища. Цель - предотвратить диверсии и взрывы на этих полигонах.

"Но по состоянию на сейчас объемы первой очереди (не говоря уже об остальных) в Богдановке выполнены аж на 11%, а в Калиновке - на 10%", - говорится в статье. При этом обе компании, получившие около 900 миллионов гривен, не смогли даже отчитаться за свою работу.

СМИ выяснили, что фирмы ООО "Північно-український будівельний альянс" и ООО "СК "Укрбудмонтаж", выигравшие тендера, входили в структуру строительной корпорации "Укрбуд", принадлежавшую Микитасю. А одним из ООО управляют братья Андрей и Сергей Якусевичи.

Сейчас Минобороны пытается как-то разгрести наследие, доставшееся от экс-министра Степана Полторака - расторгнуть договора с обеими ООО и отсудить заплаченные деньги. "Новых подрядчиков они нашли, но "Північно-український будівельний альянс" идет на встречные иски и блокирует реальные работы. По сути, шантажирует Минобороны. В заложниках – вся страна", - отмечает издание.

При этом само ООО задолжало кредиторам суммарно почти 2 млрд гривен и сейчас проходит процедуру санации. Однако суд, утверждая план санации, разрешил Альянсу погашать эти долги не деньгами, а за счет выполнения строительных работ до 2031 года.

Фактически, суд позволил растянуть выполнение оборонного заказа еще на 10 лет, несмотря на аварийное состояние полигонов и высокие риски взрывов.

Журналист обращает внимание на то, что этот вопрос требует вмешательства руководства страны, в том числе и Президента Владимира Зеленского, поскольку арсеналы остаются открытыми и в любой момент могут стать причиной очередного масштабного взрыва.

Автор: Иван Бойко