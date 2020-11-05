Премьер ожидает, что на следующей неделе пройдет очередной раунд переговоров с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом.

Принятие в первом чтении законопроекта «О Государственном бюджете на 2021 год» дает Украине возможность завершить диалог с основными международными кредиторами относительно получения новых займов.

Об этом во время общения с журналистами заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Принятие бюджета в первом чтении открывает перед Украиной возможность завершить диалог с нашими финансовыми международными партнерами. И буквально уже на следующей неделе, надеюсь, состоится очередной и очень важный раунд переговоров с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом», - сказал он.

По словам премьера, ситуация вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной реформе не должна повлиять на сотрудничество Украины с МВФ.

"Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения", - заявил Шмыгаль

«Потому что Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения, намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу и все реформы, которые прописаны в наших международных обязательствах», - отметил он.

Хронология событий

5 ноября 2020 года парламент принял законопроект «О Государственном бюджете на 2021 год» в первом чтении.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов. Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

2 ноября в Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, которые были отменены Конституционным судом.

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Автор: Дмитрий Шварц