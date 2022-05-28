Нацбанк с 21 мая отменил ограничения на установление курса для банков.

Национальный банк Украины несмотря на все вызовы, связанные с полномасштабным вторжением агрессора, полностью контролирует ситуацию на валютном рынке.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"В целом ситуация на валютном рынке остается контролируемой. В условиях трехкратного сокращения операций на межбанковском рынке, по сравнению с довоенным периодом, функцию маркет-мейкера на рынке выполняет Национальный банк, объем международных резервов которого по состоянию на 1 мая 2022 года составил почти 27 млрд долларов США", - отметил Данилишин.

При этом, по его словам, нет никаких фундаментальных причин для неконтролируемой динамики обменного курса гривны.

"Об отсутствии фундаментальных причин для неконтролируемой динамики обменного курса гривни свидетельствует также состояние текущего счета платежного баланса Украины, который по результатам 1 квартала 2022 года был сведен с профицитом 2,5 млрд долларов США, тогда как за соответствующий период прошлого года его дефицит составлял -0,5 млрд долларов США", - сообщил председатель Совета Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.