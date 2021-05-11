По мнению Шмыгаля, в следующем году может быть создан резервный пул вакцин.

На вакцинацию от коронавируса Минздрав просит 15 миллиардов гривень.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Всего на вакцины в этом году Минздрав просил около 15 млрд гривен. Сейчас мы делали изменения в бюджет, чтобы закрыть полностью потребность в этом году, дополнительно выделив 6,5 млрд», - отметил Шмыгаль, подчеркнув, что данной суммы должно хватить до конца года.

«Этого достаточно на нужды текущего года. Потребности следующего года формируются сейчас. Минфин формирует бюджетную декларацию, соответственно по представлению Минздрава они считают, сколько надо денег для завершения вакцинации», - отметил премьер.

По мнению Шмыгаля, в следующем году может быть создан резервный пул вакцин.

«Возможно, какой-то резервный пул вакцин, которые должны быть закуплены в следующем году, если надо будет начать повторную вакцинацию, также будет заложен. То есть этот процесс планомерный, министерства над этим работают, и я не вижу причин для волнения», - отметил Шмыгаль.

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Автор: Елена Коваленко