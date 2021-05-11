Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID / фото УНИАН

Власти Украины до конца 2021 года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

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Об этом заявил в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы прожили год с COVID-19, еще год должен пойти на завершение борьбы.

"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости.

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Автор: Виктория Гордиенко