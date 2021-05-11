Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии, уверен премьер.

Власти Украины до конца 2021 года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

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Об этом заявил в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы прожили год с COVID-19, еще год должен пойти на завершение борьбы.

"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости.

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Автор: Виктория Гордиенко