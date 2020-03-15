США ввели санкции против еще двух российских компаний
01:11, 15 марта 2020Финансы
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В Вашингтоне отметили, что они действуют "вопреки национальной безопасности или внешней политике".
Иллюстрация REUTERS
Министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на экспорт товаров и услуг двум российским компаниям – «Авилон» и «Техномар».
Читайте такжеБритания решила снять с России часть санкцийОб этом сообщает РИА Новости.
В Вашингтоне отметили, что эти организации действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США». Точная причина санкций не уточняется.
Отныне для ведения бизнеса с этими организациями американские фирмы должны будут получать особое разрешение минторга США.
Ранее УНИАН сообщал, как в средине февраля США ввели масштабные санкции против России.
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