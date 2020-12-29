Украина в 2020 году внедрила меры по запрету импорта российской продукции на сумму, эквивалентную 18 миллиарда гривень в год.
Читайте такжеРоссия решила закрыть торговые представительства в Украине и ЛитвеОб этом во время пресс-конференции заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
"По Российской Федерации внедрены меры по запрету импорта на общую сумму, эквивалентную 18 миллиардов гривень в год", - сказал он.
Также, по его словам, сегодня применяются 29 различных защитных мер по импортной продукции на сумму около 11,7 миллиарда гривень. Кроме того, проводятся 9 расследований по импорту с признаками демпинга цен на сумму 4,9 миллиарда гривень.
Что этому предшествовало
- В ноябре Кабинет министров продлил до конца 2021 года действие своего постановления от 30 декабря 2015 года, которым были введены повышенные импортные пошлины на товары из России.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram