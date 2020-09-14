Эксперты также наблюдают серьезный отток российского капитала в банковском секторе.

Украина за 7 лет в три раза сократила импорт товаров из России, до 6% ВВП, а также существенно сократила долю активов российских компаний в экономике страны.

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Об этом говорится в исследовании "Российский экономический след в Украине", проведенного Центром экономической стратегии (ЦЭС).

"Объем торговли между Украиной и Россией значительно сократился. Общий импорт Украины из России упал с пикового значения 18% ВВП в 2012 до 6% ВВП в начале 2019 года", - отметили эксперты.

В исследовании о том, как российский экономический след изменился за 10 лет говорится, что с 2009 года доля активов и оборот российских компаний в Украине сократились с 3,6% до 2,1% и с 4,3% до 2,8% соответственно от общего объема активов и оборота.

Российские инвестиции в Украину

ЦЭС отмечает, что согласно официальным данным, запасы российских инвестиций оставались относительно стабильными. Однако официальные данные существенно занижают российские инвестиции в Украину.

"Наши расчеты показывают, что, учитывая вложения через офшоры, российские инвестиции в Украину как минимум вдвое превышают официальные оценки", - сказано в исследовании.

Российский капитал в банковском секторе

Эксперты также наблюдают серьезный отток российского капитала в банковском секторе. В 2009 году в Украине было 13 российских банков (3 среди десяти крупнейших) по состоянию на 2019 выжили только 5 российских банков.

Российский капитал в энергетике

Согласно исследованию, в энергетике одним из самых заметных достижений было прекращение Украины прямого импорта российского газа. Однако российское присутствие остается значительной и практически не меняется в других важных областях, таких как металлургия.

"По нашему мнению, для того, чтобы побороть коррозионное воздействие российского капитала, Украине следует повысить прозрачность инвестиций, чтобы лучше понять масштаб российских инвестиций в Украину. Кроме того, мы считаем, что необходимо ограничить российские инвестиции в таких важных отраслях, как СМИ, энергетика и т.д., а также в целом ограничить инвестиции российских государственных компаний и компаний, связанных с российским правительством, путем устранения пробелов в санкциях и других проблем", - считают эксперт ЦЭС.

Что этому предшествовало

Импорт товаров в Украину за 8 месяцев 2020 года составил 33,3 миллиарда долларов, что на 12,4%, или 4,7 миллиарда долларов меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, экспорт украинских товаров составил 30,9 миллиарда долларов, что на 6,6%, или 2,2 миллиарда долларов меньше, чем за аналогичный период того же года.

Крупнейшие страны, из которых импортировали в Украину являются Китай - 5,1 миллиарда долларов, Германия - 3,2 миллиарда долларов и Россия - 2,9 миллиарда долларов.

Всего экспортировали в Китай - на 4,3 миллиарда долларов, в Польшу - на 2 миллиарда долларов, Россию - 1,8 миллиарда долларов.

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Автор: Анна Бредихина