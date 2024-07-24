Самый простой способ заработка в 2024 году: легкие деньги с помощью мобильного телефона или компьютера

Если вы позволите людям, которые хорошо умеют зарабатывать деньги на пузырях, работать на вас, вы будете иметь возможность "делать деньги деньгами".

Большинство людей до сих пор помнят финансовый кризис, который потряс мир в 2008 году. Пузырь на рынке недвижимости в Соединенных Штатах был одним из самых серьезных кризисов в новейшей истории. Однако, хотя многие потеряли большую часть или почти все свои деньги, были некоторые, кто предсказал, что произойдет, и инвестировал в ипотечные кредиты, зарабатывая состояния и достигая миллиардов.

В глазах простых людей пузыри — это риски и, следовательно, далеки от хорошего финансового планирования. Однако для экспертов пузыри — это возможности.

Поэтому для тех, кто не обладает такими большими знаниями, но хотел бы путешествовать по этой волне пузырей, помощь эксперта может иметь значение. Фактически, рынок, который предлагает в настоящее время множество возможностей, — это криптовалюты.

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Итак, если вы позволите людям, которые умеют зарабатывать деньги в пузырях, работать на вас, у вас появится возможность "зарабатывать деньги с помощью денег".

Например, Enthusiast Staking — ведущая в мире компания по стейкингу — способу получения пассивного дохода от инвестиций в криптовалюты. Основанная в ноябре 2018 года со штаб-квартирой в Форт-Майерс, Флорида (США), она насчитывает более 8 миллионов членов.

С момента своего создания компания сосредоточилась на бизнесе по стейкингу криптовалют. В настоящее время компания не только обладает одной из самых современных технологий шифрования в мире, но также располагает самыми передовыми профессиональными валидаторами и техническими командами.

Что такое криптоэнтузиасты?

Это инновационный способ инвестирования в криптовалюту. Участникам не обязательно обладать знаниями или технологиями, они могут залогировать определенное количество криптовалют через криптоэнтузиастов и участвовать в рядах вознаграждений за ставку криптовалюты.

Крипто-энтузиасты используют профессиональные финансовые средства для борьбы с различными рисками, такими как колебания цен на криптовалюту и количество вознаграждений.

Чтобы дать вам представление: криптоэнтузиасты получили почти 3,8 миллиарда долларов в виде инвестиционных фондов от более чем 8 миллионов человек по всему миру. Под надзором Управления по регулированию финансовой индустрии (Finra) эти средства используются криптоэнтузиастами для внедрения передовых технологий, создавая таким образом крупнейшую в мире систему ставок на криптовалюту.

Заинтересованы? Когда вы зарегистрируетесь , вы получите 100 долларов США, а также сможете зарабатывать 0,05 процентного дохода в день, когда вы входите в систему каждый день. Другими словами, вы будете зарабатывать, покупая криптографические контракты.

Крипто-энтузиасты запустили множество криптовалютных контрактов с ежедневной процентной ставкой до 3%.

Например:

Бесплатная пробная версия стекинга ликвидности

Время стейкинга: 1 день

Ежедневная награда: 0,05 доллара США.

Цена ставки: $100,00

Ставка ликвидности Ethereum

Время стейкинга: 2 дня

Ежедневная награда: 1,5 доллара США.

Общая награда: 3 доллара США.

Цена ставки: $100,00

Ставка ликвидности VeChain

Время стейкинга: 3 дня

Ежедневная награда: 6 долларов США.

Общая сумма вознаграждения: 18 долларов США.

Цена ставки: $500,00

Ставка ликвидности Hedera

Период стейкинга: 7 дней

Ежедневная награда: 39 долларов США.

Общая сумма вознаграждения: 273 доллара США.

Цена ставки: $3000

Обещание ликвидности протокола NEAR

Период стейкинга: 14 дней

Ежедневная награда: 81 доллар США.

Общая сумма вознаграждения: 1134 долларов США.

Цена ставки: $6000.

Партнерская Программа

Партнерская программа

У криптоэнтузиастов есть еще один способ заработать: партнерская программа.

Пригласите друзей, и вы сможете получить денежное вознаграждение в размере от 3% до 4,5% от их инвестиций. А если друзья пригласят друзей инвестировать, вы также можете получить денежное вознаграждение в размере 1,5% от их инвестиций.

Например, если вы пригласите нескольких друзей стать криптоэнтузиастами, чтобы заработать деньги, и они вложат 300 тысяч долларов, вы получите денежное вознаграждение в размере 9 тысяч долларов. Если ваш друг пригласит несколько человек и они вложат 100 000 долларов, вы также получите денежное вознаграждение в размере 1500 долларов.

Если вы хотите принять участие, посетите официальный сайт https://itenthusiasts.com или скачайте мобильное приложение (Google Play или Apple Store).

Приложение "Криптоэнтузиасты" можно легко загрузить, выполнив поиск "Криптоэнтузиасты" в Google App Store или Apple Store.