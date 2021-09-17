На рост цен повлияли несколько факторов.

В Украине стали стремительно дорожать продовольственные товары. Аналитики отмечают, что всему виной "взлет" цен на мировых рынках, увеличение заработных плат и инфляция.

Об этом пишет ТСН.

Экономический эксперт Олег Пендзин отметил, что повышение цен на продукты является основной причиной инфляционных процессов. В годовом измерении составило этот показатель составил 12,2%. По его словам, цены на сахар выросли на 91,2%, на подсолнечное масло - 75,6%, на яйца - на 51,8%.

В то же время Пендзин указал, что в цене потеряли только овощи - 8,1% и фрукты - 9%.

Читайте такжеПеред выходными в Украине подорожал долларВ то же время тарифы на коммунальные услуги и транспорт в августе выросли на 0,6% и 0,8%, а цены на одежду и обувь снизились на 3%.

Рост цен в Украине спровоцировал рост цен на мировых рынках. Дело в том, что украинские экспортеры могут продавать товар за границей, поэтому им нет смысла продавать товары по дешевке в Украине.

По словам Пендзина, инфляция в долларовой зоне достигла 5,5% годовых и достигла Украины. При этом он уточнил, что инфляцию в Украине немного сдерживает правительство, ограничивая цены на электроэнергию и газ для населения.

"Государство формально сделало для населения дешевые энергоносители. Но по сути это ничего не меняет: промышленность покупает дорогие энергоносители, и мы, потребители, рано или поздно оплатим это из собственного кармана, когда будем покупать товары, произведенные промышленными предприятиями", - подытожил Пендзин.

Как ранее сообщал УНИАН, еще до окончания нынешней жатвы Украина получила уже два рекорда по урожаю зерновых - аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.

Автор: Анастасия Горбачева