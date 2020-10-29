Уже с нового года все жидкости, используемые в электронных сигаретах, должны обязательно иметь акцизную марку и облагаться акцизным сбором.

С января 2021 года в Украине может исчезнуть легальный рынок вейпинга из-за технических нюансов закона 466-ІХ, согласно которым, уже с нового года все жидкости, используемые в электронных сигаретах, должны обязательно иметь акцизную марку и облагаться акцизным сбором, сообщают в украинской общественной организации «Союз вейперов».

«Данный закон направлен сугубо на ликвидацию такой ниши как вейпинг и электронных сигарет, в целом. Он пролоббирован табачными компаниями, которые получают с этого непосредственную выгоду. В нашей индустрии нет таких денег, чтобы лоббировать законопроекты, у нас миллиарды не вращаются. У нас есть мелкие производители, доходы которых не превышают 100 тыс. грн в год, они себе этого не могут позволить», - отметил в комментарии УНИАН директор «Союза вейперов» Александр Гордийко.

По его словам, закон не содержит переходных положений, которые дали бы возможность заранее купить акцизные марки и уплатить акцизный налог.

В случае, если не урегулировать сложившуюся ситуацию, уже с нового года жидкости для электронных сигарет вырастут в цене более, чем в три раза.

«На данный момент флакон жидкости на 60 миллилитров стоит 120 грн. С 2021 года человек должен будет заплатить только 180 грн акциза, не считая саму жидкость. Получится флакон за 300 грн – удорожание в три раза. Представьте, если сигареты за один день подорожают в три раза, - сказал Гордийко. - Индустрия хочет работать легально, мы готовы работать в белую. Есть документы на составляющие. Но данный закон полностью убьет индустрию. Девяносто процентов производителей либо закроются, либо уйдут в тень, и государство не получит ничего».

В таком случае, по предварительным подсчетам экспертов отрасли, украинский бюджет недополучит свыше 1 млрд гривен, государство потеряет возможность регулировать рынок электронных сигарет, а малый бизнес понесет немалые финансовые потери и, вероятно, большинство предприятий в этой сфере обанкротятся.

«Мы за то, чтобы акциз на жидкости для вейпингаприравнивался к сигаретному акцизу и составлял 1456 грн за литр никотиносодержащей жидкости. Мы за то, чтобы убрать акциз с жидкостей, не содержащих никотин, поскольку это противоречит здравому смыслу. Мы настаиваем на том, что жидкость без никотина не отличается по составу от крема для рук или жидкого мыла, так почему мы должны платить акциз за глицерин, который не является наркотическим или психотропным веществом?», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, в Украине доля курящих электронных сигареты мужчин среди всех курящих в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась до 6,4% с 3,9%, доля курящих женщин – до 13,2% с 5,8%.

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Автор: УНИАН