В частности, речь идет о дорогах на западе страны.

В Министерстве инфраструктуры рассказали, какие дороги и когда могут потенциально быть отданы в концессию и стать платными.

Соответствующей информацией поделилась заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко на встрече с журналистами.

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"В "Укравтодоре" сейчас есть две частные инициативы по подготовке новых концессионных проектов… Это маршрут Краковец - Львов - Броды – Ривне, это более 200 км абсолютно нового строительства. Вторая частная инициатива – Стрый – Мукачево", - сказала она.

Юрченко подчеркнула, что платной может стать только построенная с нуля дорога, которая является альтернативной существующей бесплатной дороге. В частности, дорога Краковец - Львов - Броды – Ривне будет альтернативной дорогам М-10 Львов - Краковец и М-06 Чоп – Киев; дорога Стрый – Мукачево будет альтернативой дороге М-06 Киев – Чоп.

Также замминистра рассказала, что технико-экономическое обоснование проекта дороги из Краковца в Ривне разрабатывает компания "Автомагистраль - Юг", а из Стрыя в Мукачево – компания "Онур Украина".

По ее словам, министерство ожидает первое ТЭО по дороге из Краковца уже к концу этого года, а сам конкурс планируется огласить по самому оптимистичному сценарию в 2022 году. Юрченко подчеркнула, что при таком сценарии первая платная дорога может появиться в Украине примерно в 2023 году.

«Большая стройка» и дороги: что необходимо знать

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") уверяют, что дороги, построенные в рамках президентской программы "Большая стройка", всегда будут бесплатными.

В то же время, государство планирует передавать часть существующих дорог в государственно-частное партнерство, но такие дороги, как уверяют в Министерстве инфраструктуры, останутся бесплатными, а за их ремонт и обслуживание государство будет компенсировать расходы инвестору через госбюджет.

Автор: Павел Степанец