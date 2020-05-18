Три четверти предприятий продолжают работу во время карантина – опрос

Если ситуация с COVID-19 продлится, 36% респондентов будут вынуждены уволить работников.

Три четверти предприятий продолжают работать в условиях пандемии, 89% респондентов с начала пандемии не увольняли работников.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром экономико-правовых исследований и прогнозирования Федерации работодателей Украины.

По данным опроса, среди тех, кто был вынужден увольнять работников, треть вынуждена была уволить 1-5% работников, еще треть - более 31% работников из тех, что работали на предприятиях в начале пандемии.

Если ситуация с COVID-19 продлится, 36% процентов респондентов будут вынуждены уволить работников.

Отмечается, что запаса прочности трети респондентов хватит на срок от 2 до 3 месяцев. COVID-19 не повлиял на работу предприятий лишь 6% респондентов.

"81% респондентов вынуждены изменить подходы к ведению операционной деятельности, чтобы защитить компании от пандемии. Большинство опрошенных в текущей ситуации сталкиваются с такими проблемами, как: деловые партнеры испытали негативное влияние ограничений и не осуществляют обычную хозяйственную деятельность (74% респондентов), поставщики не в состоянии обеспечить своевременность поставок (49%), недостаточность оборотных средств для оплаты труда персонала и операций (34%)", - говорится в релизе по результатам опроса.

Также 59% респондентов отметили, что решения, принятые правительством для поддержки бизнеса, не удовлетворяют их потребности, и почти 40% - что удовлетворяют лишь частично.

По данным опроса, 90% респондентов отметили снижение доходов/продаж из-за негативного влияния COVID-19, из них у 53% - доходы/продажи уменьшились более чем на 50%, а у 38% - снижение произошло от 20 до 50%.

Для 42% респондентов необходимо будет от 31 до 90 дней для полного восстановления деятельности бизнеса, а для 28% - более 91 дня.

При этом у 50% респондентов отсутствует доступ к любому из источников финансирования (собственного или внешнего) для восстановления бизнеса после COVID-19.

Опрос проводился 10-27 апреля 2020 года среди владельцев/руководителей 121 компании со всех регионов Украины. Предприятия представляют сферы машиностроения и металлообработки, транспортных услуг, строительства, металлургии, торговли и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 22 мая.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер.

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последние полгода.