Европейский Союз еще на 500 млн евро увеличит военную помощь Украине.

Европейский Союз еще на 500 млн евро увеличит военную помощь Украине.

Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил Twitter.

Он отметил, что Евросоюз по предложению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля планирует пополнить Европейский фонд мира еще на 500 млн евро.

"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 млрд евро военную помощь ЕС Украине", - добавил Мишель.

Война против Украины: