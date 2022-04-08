Общая сумма помощи составит 1,5 млрд евро / фото УНИАН, Александр Синица
Европейский Союз еще на 500 млн евро увеличит военную помощь Украине.
Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил Twitter.
Он отметил, что Евросоюз по предложению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля планирует пополнить Европейский фонд мира еще на 500 млн евро.
"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 млрд евро военную помощь ЕС Украине", - добавил Мишель.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лица земли.