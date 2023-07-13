Российские бизнесмены за бесценок получили активы западных компаний на 3,5 трлн рублей.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, стало известно о том, что российский бизнес получил возможность приобретать активы уходящих компаний со значительной скидкой.

Как сообщает "Новая газета Европа", после начала войны в России появились более 100 новых крупных собственников. Купленные - как правило, за бесценок - активы западных компаний уже принесли им в прошлом году не меньше 223 млрд рублей чистой прибыли.

Еще до нападения России на Украину западные компании стали объявлять об уходе с российского рынка, но реально с него ушли лишь около 10% иностранных брендов.

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"Новая газета Европа" составила рейтинг новых собственников, купивших российские активы у иностранцев, желающих покинуть рынок агрессора.

Участникам рейтинга достались активы 110 компаний, полностью или частично покинувших Россию. По итогам 2022 года чистые активы составляли 3,5 триллиона рублей.

Рейтинг главных бенефициаров войны

Владелец "Интерроса" Владимир Потанин. Миллиардер приобрел "Росбанк" и две страховые компании, принадлежавшие французской Société Générale. Сумма сделки не раскрывается. Потанин также купил "Тинькофф банк".

Примечательно, что основатель банка Олег Тиньков ранее открыто выступил против российского вторжения в Украину, после чего заявил о том, что его вынудили продать актив с огромной скидкой.

Второе место в рейтинге занял бывший руководитель РТС и "СПБ биржи" Иван Тырышкин. Он приобрел банк Home Credit, микрофинансовую организацию, страховую компанию и коллекторское агентство, которые принадлежали чешской PPF Group. Сумма ее чистых активов составляет 262 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров компания "Новатэк" Леонида Михельсона, получившая долю французской TotalEnergies в проекте "Тернефтегаз" и долю британской Shell в "Сахалине-2" на общую сумму в 161,7 миллиарда рублей.

Другой способ определить главных бенефициаров ухода иностранцев - посчитать чистую прибыль от приобретенных компаний. В сумме по всем сделкам этот показатель в 2022 году составил 223 млрд рублей. Прибыль более 10 млрд рублей имеют десять компаний, половина рейтинга - более 1 млрд.

Самые прибыльные активы достались "Новатэку" - это доля французской TotalEnergies в проекте "Тернефтегаз", а также доля британской Shell в "Сахалине-2". Суммарная чистая прибыль "Новатэка" от этих проектов в 2022 году составила 40 млрд рублей.

В топ-10 по чистой прибыли также входят покупатели Imperial Tobacco, Lamoda, Avito и Henkel.

Война в Украине и уход с рынка агрессора

28 марта 2023 года президент страны-агрессора Владимир Путин ввел плату за выход с российского рынка. Все компании, которые еще не полностью вышли из России, теперь так или иначе профинансируют бюджет агрессора.

Каждая транзакция, связанная с выходом компании из РФ, должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

В мае 2023 года в ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка. ЕС разрешил финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства необходимы для закрытия сделок.

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