Западные инвесторы давали понять, что в рублях оплату не примут и будут считать это дефолтом РФ.

Россия переходит на выплату в рублях по внешнему валютному долгу.

Путин подписал соответствующий указ.

Согласно тексту документа, такие операции будут считаться выполненными вне зависимости от мнения получателей платежей.

"В целях исполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в указе Путина.

Бенефициарами этих счетов будут держатели еврооблигаций.

Выход указа связан со скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать их в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.

Но западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и будут считать это дефолтом РФ.

Санкции против России

Резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены в связи с веденными санкциями за вторжение в Украину.

Санкции запретили западным инвесторам операции с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния.

Иностранные инвесторы должны будут открыть счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.

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