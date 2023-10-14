По словам первой леди, как и большинство развитых стран мира, Украина взяла на себя обязательства преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет.

Правительство Украины разработало и утвердило Cтратегию, согласно которой в Украине будет сокращен разрыв в зарплатах мужчин и женщин. До 2030 года планируется уменьшить разрыв в оплате труда с 18,6% до 13,6%.

Об этом как сообщает пресс-служба министерства экономики, заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на мероприятии "На пути внедрения Национальной стратегии преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и состоявшегося взноса партнеров в этот процесс", которое проводилось с участием первой леди Украины Елены Зеленской.

По словам первой леди, как и большинство развитых стран мира, Украина взяла на себя обязательства преодолеть гендерный разрыв в оплате труда за ближайшие семь лет.

Благодаря имплементации Стратегии планируется достичь трех ключевых целей:

усовершенствовать законодательство о равной оплате труда;

способствовать преодолению стереотипов и дискриминации в отношении профессий по признаку пола;

создать благоприятные условия для удобного сочетания семейных и профессиональных обязанностей.

Зарплаты во время войны

В 2024 году вырастет минимальная зарплата. Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год заложит двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Приоритетом номер один, как и в этом году, будет сектор безопасности и обороны. Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды - все это максимально для нас важно. Второй акцент бюджета - зарплаты, врачей, учителей и социальные выплаты. Планируем в следующем году двухэтапное увеличение минимальной заработной платы, закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты", - сказал он.

По словам премьер-министра, еще одним приоритетом в проекте государственного бюджета на 2024 год станет быстрое восстановление.

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