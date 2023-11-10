Дополнительные расходы подчеркивают растущую для Владимира Путина стоимость войны против Украины.

Россия увеличила свой государственный бюджет на 2023 год как минимум на 3,4 триллиона рублей (около 37 миллиардов долларов). Это еще больше усугубляет инфляционные риски в перегретой экономике страны-агрессора и подчеркивает растущую для Владимира Путина стоимость войны против Украины.

Как пишет Financial Times, по последним официальным данным, в 2024 году Минфин ожидает, что расходы достигнут 32,5 трлн руб., что почти на 12% больше изначально запланированных 29,06 трлн руб.

Дополнительные расходы без одновременного роста ожидаемых доходов указывают на то, что военная машина РФ потребляет все больше средств, расширяя инфляционную спираль, которая, по признанию чиновников, создает макроэкономические риски для страны.

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Увеличение расходов происходит вопреки заверениям президента России Путина и других чиновников о том, что огромный дефицит бюджета в 1,76 трлн руб., который Кремль создал в январе, был временным.

Вместо этого расходы российского бюджета в октябре выросли на 29% в годовом исчислении, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа московской брокерской компании "Финам" Ольга Беленькая. С учетом того, сколько Россия уже потратила, расходы за ноябрь и декабрь могут составить 7,3-8,2 трлн рублей, или около 23-25% годовых расходов, добавила она.

Без одновременного роста доходов дефицит российского бюджета увеличится до 3 млрд руб., или 1,8% валового внутреннего продукта, по сравнению с дефицитом в "один с небольшим процента", который министр финансов Антон Силуанов предсказывал в прошлом месяце.

При этом, новые цифры все еще ниже 2-процентного дефицита, который чиновники первоначально планировали на этот год. Это указывает на то, как в последнее время доходы страны-террористки восстановились из-за уменьшения скидки на нефть марки Urals-Brent, ослабления рубля и изменений в налогообложении экспорта нефти.

Но пополнение бюджета, вероятно, означает, что Кремль добавил новые, нераскрытые расходы до следующего года, когда Россия уже планирует огромное увеличение оборонного бюджета для финансирования войны, отмечает Financial Times.

"Перенос расходов на конец года - это стандартное проклятие российской бюджетной системы", - сказала Александра Прокопенко, научный сотрудник-нерезидент Carnegie Russia Eurasia. Она добавила, что в этом году министерство финансов попыталось решить эту проблему, перенеся большую часть расходов на первый квартал 2023 года. Но необходимы дополнительные пополнения.

Часть дополнительного финансирования может быть использована в связи с ожидаемым объявлением о том, что Путин будет баллотироваться на шестой срок на посту президента, возможно, продлив свое 23-летнее правление как минимум до 2030 года, сказала Прокопенко. "Людям нужно платить, чтобы они не входили в новый год с пустыми карманами", - добавила она.

Огромный рост расходов усилил зависимость России от импорта, вызвал инфляцию и помог ослабить рубль. Они также выявили разногласия между министерством финансов России и центральным банком.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что постоянный рост бюджетных расходов является одним из главных препятствий в борьбе с инфляцией.

В своем последнем отчете о денежно-кредитной политике, опубликованном во вторник, ЦБ РФ неоднократно называл "более мягкую, чем ожидалось, бюджетную политику" одним из главных препятствий на пути к достижению целевого показателя в 4-4,05% по сравнению с 7-7,05 процента в этом году.

Ранее российский диктатор выразил "обеспокоенность" по поводу влияния слабого рубля на уровень инфляции в стране и заявил, что Центробанку РФ и правительству необходимо "координировать свои усилия по снижению инфляции". Однако аналитики отмечают, что остается неясным, как Кремль планирует скоординировать деятельность центрального банка и министерства финансов.

"Существует ужасная нехватка координации. Правая рука сдерживает инфляцию, в то время как левая рука постоянно увеличивает расходы и, таким образом, подпитывает инфляцию", - сказала Прокопенко.

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Как сообщал УНИАН, государственный долг РФ за первую половину 2023 года вырос на 2,2 трлн рублей. Это при том, что на весь год были запланированы 2,5 трлн рублей.

При этом, в одном из своих выступлений Путин заявлял, что из-за развязанной войны против Украины Россия ничего не потеряла, а поляризация мира якобы пошла ей только на пользу.

Тем временем, руководство РФ хочет заставить российских топ-экспортеров отчитываться перед Центробанком РФ о валютных активах за рубежом. Таким образом планируется увеличить финансовый контроль и уменьшить дефицит иностранной валюты.

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