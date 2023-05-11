Последний крупный иностранный банк в России решил минимизировать риски, связанные с параллельным импортом.

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) сократила корреспондентские отношения с банками стран СНГ, участвующих в серых схемах поставки товаров в Россию.

Как сообщает российский РБК, последний крупный иностранный банк в России решил минимизировать риски, связанные с параллельным импортом, который позволяет агрессоору обходить санкции Запада.

"Мы решили скорректировать наш аппетит к риску также и в регионе СНГ", — заявил представитель группы, отметив, что в результате крупнейший банк Казахстана Halyk Bank, у которого есть счета в RBI, ввел "ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям". Так же поступили и другие клиенты RBI в Казахстане.

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Как заявил эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин, решение RBI сократить корреспондентский бизнес в странах СНГ напрямую связано с давлением на банк со стороны ЕЦБ, Еврокомиссии и американских властей.

"Банк находится под серьезным давлением не только в целях скорейшего выхода с российского рынка, но также для того, чтобы сократить свое участие в торговых потоках в рамках Евразийского экономического союза", - отметил Волошин, подчеркнув при этом, что под ограничения могут попасть операции по импорту товаров двойного и военного назначения, а также роскоши.

Война в Украине и позиция Raiffeisenbank

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Raiffeisen Bank заявил о готовности уйти из России. Однако в итоге банк продолжил работать на территории страны-агрессора.

В феврале 2022 года власти США начали проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за возможного пособничества российской агрессии против Украины. Американское санкционное ведомство заинтересовалось подозрительными транзакциями банка, который остается в РФ.

В феврале 2023 года Raiffeisen перекрыл кислород российским банкам. Однако сообщалось, что ограничение валютных расчетов не затронет пять российских банков.

23 марта 2023 года года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. После полномасштабного вторжения РФ в Украину банк не только продолжил работать в России, но и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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